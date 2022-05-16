Суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» ещё на 18 млн рублей

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Мировой суд в Москве наложил дополнительный штраф на «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) в размере 18 млн рублей, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тверского районного суда. В агентстве уточнили, что основанием для очередных штрафных рестрикций стал отказ сотрудников радиостанции удалить информацию, дискредитирующую российские вооружённые силы.

В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 18 протоколов в отношении ООО «Радио "Свободная Европа/Радио Свобода"» по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ. — NEWS.ru). В совокупности по ним назначен штраф в размере 18 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что радиостанцию «Свобода» могут оштрафовать на 240 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в том числе фейков о специальной военной операции на Украине. Всего в отношении радио в суд поступило около 60 протоколов за отказ удалять информацию, запрещённую законодательством РФ.

«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.