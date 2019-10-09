https://static.news.ru/photo/b9f5d268-ea76-11e9-b8bc-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Алсу Менибаева/News.ru

Мосгорсуд изменил приговор Тверского суда фигуранту «московского дела» Ивану Подкопаеву.

Суд определил приговор Тверского суда изменить — признать смягчающим обстоятельством возмещение потерпевшему ущерба и назначить Подкопаеву два года лишения свободы в колонии общего режима, — огласила решение судья.

В ходе заседания стало известно, что Подкопаев отказывается от признательных показаний, которые давал ранее. В Тверском суде он признал вину в применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК), а именно в том, что распылил перцовый баллончик в сторону росгвардейцев на митинге 27 июля.

Подкопаев в ходе процесса заявил сразу несколько отводов: «прокурору и будущим прокурорам» и «судье и будущим судьям». В отводах было отказано. Кроме того, Иван заявил о том, что отказывается от своего адвоката Николая Фомина. Теперь его защищают адвокат Алексей Чернышев и его отец Роман Подкопаев.

Адвокаты в прениях просили отменить приговор Тверского суда, который рассматривал дело в особом порядке, и отправить его на новое рассмотрение.

3 сентября Тверской суд признал Подкопаева виновным в применении силы к представителю власти на митинге 27 июля и назначил три года колонии общего режима.

Ранее News.ru писал о том, что суд оставил в силе приговор фигуранту «московского дела» Даниле Беглецу.