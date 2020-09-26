Суд признал законным отклонение жалобы ФБК по делу об отравлении Навального

https://static.news.ru/photo/1f1a82a6-0169-11eb-8fe6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: navalny/instagram.com

Мосгорсуд рассмотрел апелляционную жалобу юриста ФБК Вячеслава Гимади на решение Басманного суда. В начале сентября суд отклонил его жалобу на бездействие СК по отравлению Навального.

Суд постановил решение Басманного суда оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — сказала судья.

Гимади заявил, что намерен обратиться в ЕСПЧ.

В прошлый раз Басманный суд отказал Гимади в удовлетворении жалобы, сославшись на то, что СК не бездействовал, а перенаправил заявление юриста в Западно-Сибирское управление на транспорте СК.

20 августа в СК было подано заявление о проведении проверки по поводу невозбуждения уголовного дела об отравлении Навального. Проверка, как утверждает Гимади, не была проведена.

Навальный потерял сознание на борту самолёта Томск — Москва. Спустя два дня его отправили на лечение в клинику в Берлине. 2 сентября токсикологи бундесвера определили, что причиной внезапного ухудшения здоровья российского политика стало отравление ядом из группы «Новичок». Эти выводы подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

По словам представителей Навального, вещество, которым отравили мужчину, обнаружено на бутылках из-под воды, находившихся в его номере.

7 сентября Навального вывели из искусственной комы и стали постепенно отключать от аппарата ИВЛ. 22 сентября оппозиционера выписали из немецкой клиники Charité, писал NEWS.ru. 27 сентября МИД Франции призвал Москву провести отрытое расследование произошедшего.

Российское руководство отрицает любые обвинения в причастности к отравлению Навального.