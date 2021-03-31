Суд приговорил к году колонии ударившего полицейского на акции протеста

https://static.news.ru/photo/ab7cd25e-9259-11eb-a348-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тверской суд Москвы вынес приговор Алексею Миляеву, который несколько раз ударил и попытался сорвать шлем с сотрудника полиции на несанкционированной акции протеста 23 января в центре Москвы. Он получил год колонии.

Суд признал Миляева виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил к одному году колонии, — цитирует сообщение ТАСС.

В суде добавили, что Миляев признал свою вину, дело рассмотрели в особом порядке, без изучения доказательств и допроса свидетелей. Прокурор просил приговорить Миляева к 2,5 года колонии.

23 января в ряде российских городов прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии после лечения. Глава сети штабов оппозиционера Леонид Волков рассказал, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек.

Как писал NEWS.ru, всего СК возбудил 20 уголовных дел после акций. Большинство из них квалифицируется по статье о применении насилия в отношении представителя власти.