На жителя Кирова завели дело за онлайн-угрозы прокурору из дела Навального

Силовики задержали жителя Кирова, которого подозревают в распространении через Интернет угроз жизни прокурору, которая учувствовала в деле о замене условного срока реальным для оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится на сайте Следственного комитета.

Дома и на работе у мужчины прошли обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы и предметы, «имеющие значение для следствия». Подозреваемый дал признательные показания.

В феврале прокурору по делу Навального Екатерине Фроловой предоставили государственную защиту. Она выступала обвинителем как на процессе по замене срока оппозиционера на реальный, так и на суде по делу о клевете.

Навальный был арестован 18 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из ФРГ, где он проходил лечение. Московским судом оппозиционер был осуждён на 3,5 года колонии по делу «Ив Роше», которое в ЕСПЧ признали политически мотивированным. Мосгорсуд признал законным ранее вынесенный вердикт, но изменил срок отбывания наказания Навального в колонии — он проведёт в ней два года шесть месяцев, поскольку часть времени находился под домашним арестом. Навальному заменили условный срок на реальный, так как он не отмечался в инспекции ФСИН, когда лечился в Германии.