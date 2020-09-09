Суд отлучил схимонаха Сергия от церкви

https://static.news.ru/photo/a5fab57a-f345-11ea-b5f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Среднеуральский Женский Монастырь/vk.com

Лишённого сана уральского схимонаха Сергия отлучили от церкви, рассказал председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.

Сегодня принято решение отправить на утверждение правящему архиерею представление об отлучении от церкви [схимонаха Сергия], — пишет «Царьград».

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса. В связи с этим он проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной».

Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был не согласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.

Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суда был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.

Ранее NEWS.ru сообщал, что суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. По словам настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора — председателя церковного (епархиального суда) Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение было принято согласно канонам.