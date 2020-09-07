Клириков, служащих со схимонахом Сергием, лишили сана

https://static.news.ru/photo/759fffea-f104-11ea-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.

По словам настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора — председателя церковного (епархиального суда) Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение было принято согласно канонам, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов) отказался прийти на заседание епархиального суда 7 сентября, где рассмотрят вопрос отлучения его от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил богослужения.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса. В связи с этим он проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был не согласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.

Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суда был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.