Клириков, служащих со схимонахом Сергием, лишили сана

Суд Екатеринбургской епархии принял решение о лишении сана клириков, которые служат вместе с схимонахом Сергием в Среднеуральском женском монастыре.
По словам настоятеля кафедрального Свято-Троицкого собора — председателя церковного (епархиального суда) Екатеринбургской епархии протоиерея Николая Малета, решение было принято согласно канонам,
Ранее NEWS.ru писал, что лишённый сана схимонах Сергий (Николай Романов) отказался прийти на заседание епархиального суда 7 сентября, где рассмотрят вопрос отлучения его от церкви за то, что он не подчинился решению об извержении его из сана и продолжил богослужения.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий получил скандальную известность из-за того, что не верит в существование коронавируса. В связи с этим он проклял всех, кто причастен к закрытию храмов в разгар пандемии. Кроме этого, он назвал главу Русской православной церкви патриарха Кирилла гонителем христианской веры, а президенту Владимиру Путину пригрозил «полномасштабной духовной войной». Впоследствии, когда взаимоотношения с церковным руководством обострились, Сергий забаррикадировался в монастыре, вынудив покинуть его всех, кто был не согласен с его действиями, в том числе настоятельницу игуменью Варвару.
Из-за действий, неподобающих его статусу, схиигумен решением церковного суда был лишён сана. По административному делу о распространении недостоверной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей, а в рамках дела о возбуждении ненависти и вражды — на 18 тысяч.
Добавьте наши новости в избранные источники