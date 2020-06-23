Суд отказался смягчать меру пресечения Калви, у которого нашли рак

https://static.news.ru/photo/c8723466-b54c-11ea-a626-fa163e074e61_660.jpg Майкл Калви Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый апелляционный суд общей юрисдикции рассмотрел оппозиционную жалобу на продление срока домашнего ареста основателю инвестфона Baring Vostok американцу Майклу Калви, у которого врачи нашли онкологию. Арбитраж признал продление меры пресечения законным.

Мужчина будет дома до 13 августа, передаёт РИА Новости. Таким образом, решение Мосгорсуда осталось без изменений.

Суд постановил: постановление Московского городского суда оставить без изменений, апелляционные жалобы — без удовлетворения, — сказали в судебной коллегии.

Накануне защита Калви попросила суд разрешить ему прогулки, поскольку он страдает от онкологического заболевания. В марте этого года Калви перенёс операцию «из-за проблем с бедром». Другие детали — какую болезнь и когда её диагностировали — в суде не озвучивались, это медицинская тайна.

Как писал NEWS.ru, уголовное дело против Калви было возбуждено в феврале 2019 года. Следствие считает, что он участвовал в схеме мошенничества на 2,5 млрд рублей в отношении банка «Восточный». Согласно этой версии, Калви был акционером ПКБ — компании, взявшей кредиты у «Восточного» на 2,5 млрд рублей.

ПКБ решило вернуть долг через отступные, 59,9% акций IFTG. Пакет был оценён в 3 млрд руб. Как считает следствие, реальная рыночная стоимость ценных бумаг не превышала 600 тысяч рублей.

В конце декабря следствие предъявило всем фигурантам обвинение в окончательной редакции. В нём их действия были переквалифицированы с мошенничества на растрату в крупном размере, а также было изменено само содержание: теперь следствие считает, что Baring Vostok выдавал безвозвратные кредиты банку «Восточный».