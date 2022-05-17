Суд оштрафовал «Радио Свобода» ещё на 10 млн рублей

Фото pixabay.com

Мировой суд в Москве оштрафовал «Радио Свобода» (СМИ, исполняющее функции иноагента) ещё на 10 млн рублей за отказ радиостанции удалить информацию, которую, в рамках российского законодательства, запрещено распространять, включая фейки о военной спецоперации России на Украине, передаёт ТАСС. Отмечается, что сумма штрафов уже составила более 55 млн рублей.

В судебном участке № 423 мирового суда Тверского района Москвы рассмотрены 10 протоколов в отношении ООО «Радио «Свободная Европа/Радио Свобода» по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации, если обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ». В совокупности по ним назначен штраф в 10 млн рублей, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что радиостанцию «Свобода» могут оштрафовать на 240 млн рублей за неудаление запрещённого контента, в том числе фейков о спецоперации. Всего в отношении радио в суд поступило около 60 протоколов за отказ удалять информацию, запрещённую законодательством РФ.

«Радио Свобода» прекратило вещание на территории России в начале марта. В качестве причин было названо давление со стороны правоохранительных органов на журналистов, а также инициация налоговыми органами процедуры банкротства. При этом представители радиостанции отметили, что её сайт продолжит работу в обычном режиме.