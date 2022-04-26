Суд оштрафовал Meta за пропаганду ЛГБТ Суд оштрафовал компанию Meta на четыре млн рублей за публикацию постов с ЛГБТ-пропагандой

Суд оштрафовал Meta Platforms (деятельность организации в России запрещена) на четыре миллиона рублей за публикацию постов с пропагандой ЛГБТ, сообщает ТАСС. Представители компании в суд не явились, хотя были извещены о заседании.

Суд признал виновной компанию Меtа по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Неудаление сайтом информации в случаях, когда обязанность по её удалению предусмотрена законодательством РФ») и назначил наказание в виде штрафа в размере четырёх млн рублей, — зачитал решение судья Тимур Вахрамеев.

Поводом для дела об административном правонарушении стал протокол Роскомнадзора, согласно которому в Instagram и Facebook (деятельность обеих соцсетей в России запрещена) были опубликованы репосты с «ОВД-Инфо» (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) со ссылками на материалы, пропагандирующие ЛГБТ-сообщество.

Некоторые из этих ссылок вели на статьи с манифестом ЛГБТ-движения, а некоторые — на картинки и коллажи в интернете, оскорбляющие герб и флаг РФ. Согласно решению Луховицкого суда Московской области, эта информация должна была быть удалена ещё в 2020 году, однако этого до сих пор не произошло.

Meta Platforms на фоне событий на Украине временно сняла в Facebook и Instagram запрет на призывы к насилию в отношении россиян. После этого Генпрокуратура РФ поставила вопрос о признании Meta экстремистской организацией, а Следственный комитет завёл уголовное дело о публичных призывах к экстремизму и о содействии терроризму. Позже в компании заявили, что призывы к насилию касаются только военных, которые проводят спецоперацию на Украине. Судебные приставы начали процедуру принудительного взыскания оборотного штрафа в размере почти двух миллиардов рублей с Meta Platforms.