https://static.news.ru/photo/6a2ea740-daaa-11e9-bc7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Сахалинский областной суд отклонил апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты в Приморье.

Постановление судебной коллегии огласила судья Ирина Качура, передаёт РИА Новости .

Приговор Южно-Сахалинского городского суда оставить без изменений, — сказала она.

В мае 2019 года суд Южно-Сахалинска частично удовлетворил иск общественных организаций «Экологическая вахта Сахалина», «Друзья Океана» и «Бумеранг» в отношении Росрыболовства. Добыча и отлов млекопитающих был признан незаконным. Суд при этом не поддержал иск зоозащитников в адрес Росприроднадзора, в котором они обвиняют ведомство в бездействии.

В июле общественники подали апелляцию по части приговора, касающегося Росприроднадзора. В середине того же месяца свою апелляцию подало в суд Росрыболовство. Вердикт, вынесенный горсудом в отношении Росрыболовства, истцов полностью устроил.

Владелец косаток и белух, которые содержатся в неволе в приморской бухте Средняя, заявил, что не станет добровольно отпускать их на волю. После того, как в дело вмешались Генпрокуратура и СК, выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Были возбуждены уголовные и административные дела, после чего косаток и белух стали выпускать. Последнюю группу косаток выпустили в Охотское море 27 августа.

Скандал вокруг «китовой тюрьмы» разгорелся в октябре 2018 года. Представители Greenpeace заявили о нарушениях содержания морских млекопитающих на базе в бухте Средняя. По словам активистов, в вольерах находились особи, не достигшие половой зрелости и запрещённые к отлову. Их предполагалось продать в Китай.

11 сентября стало известно, что очередной этап доставки белух из «китовой тюрьмы» к месту выпуска в Охотском море задерживается в связи с паводком на Амуре, писал News.ru.