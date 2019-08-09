https://static.news.ru/photo/acc36f02-baaf-11e9-9b9f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Квачков Фото: Андрей Стенин/РИА Новости

Суд отклонил ходатайство бывшего полковника ГРУ Владимира Квачкова об отмене запрета на выезд за пределы Московского региона для лечения. При этом представитель Уголовно-исполнительной инспекции просьбу осуждённого поддержал.

Судья не нашёл достаточных оснований для удовлетворения такого прошения, говорится на сайте СК России.

В феврале 2013 года Квачков был осуждён по делу о подготовке госпереворота и приговорён к 13 годам тюрьмы как особо опасный преступник. Позже срок был сокращён до восьми лет. Бывший разведчик фигурировал в качестве обвиняемого в двух скандальных делах по поводу попыток покушения на экс-главу РАО «ЕЭС России» Анатолия Чубайса.

19 февраля Зубово-Полянский районный суд Мордовии решил досрочно освободить Квачкова в связи с частичной декриминализацией 282-й статьи Уголовного кодекса. Условием выхода на свободу стали следующие ограничения: не изменять место жительства и не выезжать за пределы Москвы и области без согласия надзорного органа, дважды в месяц являться туда для регистрации, писал News.ru.