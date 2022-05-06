Суд арестовал счета российского Dell на 778 млн рублей

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Арбитражный суд Москвы арестовал счета российского подразделения Dell на 778,6 млн рублей. Как следует из решения на сайте суда, причиной ареста стало неоказание услуг по техподдержке сервисов американской компании VMware в России.

Сообщается, что истец внёс аванс за оказание услуг по технической поддержке облачных сервисов VMware, но сервис прекратил предоставление услуг в России, а ответчик не предпринял никаких действий, чтобы исполнить обязательства, и не возвратил аванс. Это стало основанием для обвинения российского подразделения Dell в необоснованном обогащении. Арбитраж удовлетворил заявление о принятии обеспечительных мер для взыскания долга.

Ранее в Пресненский районный суд Москвы был подан коллективный иск к ООО «Эппл Рус» от покупателей техники Apple, которые требуют компенсации морального вреда и «соразмерного уменьшения стоимости» устройств, на которых больше не работает Apple Pay. Юристы отмечают, что Apple никогда не давала гарантий повсеместной работы системы, однако де-факто она выступает частью товара и его стоимости.

По мнению некоторых юристов, в данном случае имеет место нарушение обязанности обеспечить использование товара в течение его срока службы, предусмотренной законом о защите прав потребителей. Кроме того, не исключено, что суды готовы удовлетворить общественный запрос на реванш за уход иностранных компаний.