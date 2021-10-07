Суд арестовал главу «Росинжиниринга»

Басманный суд Москвы арестовал главу компании «Росинжиниринг» Дмитрия Новикова в связи с обвинением в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Ирина Софинская, передаёт РИА Новости. Организация Новикова занимается проектированием, возведением и техобслуживанием промышленных и спортивных сооружений. В частности, она участвовала в строительстве Олимпийских объектов «Газпрома».
Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Новикова меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказала собеседница агентства.
Новикову вменяют часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Она предполагает до 10 лет колонии.
Ранее стало известно, что обвинения в мошенничестве в особо крупном размере предъявлены экс-замминистра просвещения и бывшему вице-президенту Сбербанка Марине Раковой. Следствие считает, что она лоббировала выделение средств, предназначенных на госконтракты, Фонду новых форм развития образования. Ракова скрывалась с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу, отключив телефон. 6 октября после задержания супруга экс-чиновница всё же пришла в отделение.