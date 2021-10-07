Суд арестовал главу «Росинжиниринга»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о наличии соцопросов, которые подтверждают его победу на президентских выборах в августе 2020 года, сообщает БелТА.

Я внимательно отслеживаю СМИ. И в России, и в Америке, и в Европе, и в Беларуси. В Беларуси западники провели социологические исследования, в результате которых белорусы однозначно заявили, что никакая...