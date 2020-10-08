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Стюардесса назвала мифом вред телефонов на борту самолёта

10:59, 08 октября 2020 17
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильные телефоны не могут нанести вред бортовым системам самолёта. Гаджеты не создают помех и для общения пилотов и авиадиспетчеров, утверждает бывшая российская стюардесса по имени Рушана.

Так она ответила в TikTok на соответствующий вопрос подписчиков. Девушка отметила, что этот факт уже давно установлен.

Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи, — скептически добавила она.

Бортпроводница добавила, что в европейских авиакомпаниях во время полёта уже давно не просят переключать мобильные устройства в авиарежим.

Кроме того, как писал NEWS.ru, экс-стюардесса Рушана рассказала, сколько зарабатывают её коллеги.

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