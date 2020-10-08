Стюардесса назвала мифом вред телефонов на борту самолёта

Мобильные телефоны не могут нанести вред бортовым системам самолёта. Гаджеты не создают помех и для общения пилотов и авиадиспетчеров, утверждает бывшая российская стюардесса по имени Рушана.
Так она ответила в TikTok на соответствующий вопрос подписчиков. Девушка отметила, что этот факт уже давно установлен.
Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи, — скептически
добавилаона.
Бортпроводница добавила, что в европейских авиакомпаниях во время полёта уже давно не просят переключать мобильные устройства в авиарежим.
Кроме того, как писал NEWS.ru, экс-стюардесса Рушана рассказала, сколько зарабатывают её коллеги.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен