Стюардесса назвала мифом вред телефонов на борту самолёта

https://static.news.ru/photo/76e81612-093c-11eb-b2c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мобильные телефоны не могут нанести вред бортовым системам самолёта. Гаджеты не создают помех и для общения пилотов и авиадиспетчеров, утверждает бывшая российская стюардесса по имени Рушана.

Так она ответила в TikTok на соответствующий вопрос подписчиков. Девушка отметила, что этот факт уже давно установлен.

Если же все пассажиры решат разом позвонить во время взлета и посадки, возможно, это создаст какие-то помехи, — скептически добавила она.

Бортпроводница добавила, что в европейских авиакомпаниях во время полёта уже давно не просят переключать мобильные устройства в авиарежим.

Кроме того, как писал NEWS.ru, экс-стюардесса Рушана рассказала, сколько зарабатывают её коллеги.