https://static.news.ru/photo/00d723f4-3f9e-11ea-87a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета.

По информации сайта мэра и правительства Москвы, ширина «зачётки» составила 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров. Акция прошла в рамках Дня российского студенчества.

Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию. Он поздравил студентов с «этой тусой» и пожелал им «самых топовых побед».