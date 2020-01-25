Студенты МГУ имени Ломоносова в Татьянин день развернули огромное изображение зачётной книжки напротив главного здания университета.
По информации сайта мэра и правительства Москвы, ширина «зачётки» составила 40 метров, а площадь — 500 квадратных метров. Акция прошла в рамках Дня российского студенчества.
Как ранее писал NEWS.ru, губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию. Он поздравил студентов с «этой тусой» и пожелал им «самых топовых побед».
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