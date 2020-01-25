Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию.
Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.
Много разных вузов края классных профи выпускают. В будущее Забайкалья вас, ребята, продвигаю, — говорится в губернаторском поздравлении.
Он поздравил студентов с «этой тусой» и пожелал им «самых топовых побед».
Вы смотрите там, без бед, — подытожил глава Забайкалья.
Ранее NEWS.ru писал о том, что министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех студентов с Татьяниным днём и пожелал им верить в свои силы.
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