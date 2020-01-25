https://static.news.ru/photo/d644b68a-3f78-11ea-8573-fa163e074e61_660.jpg Александр Осипов Фото: Пресс-служба Губернатора Забайкальского Края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов записал поздравительное видео в честь Дня студента, в котором исполнил рэп-композицию.

Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Много разных вузов края классных профи выпускают. В будущее Забайкалья вас, ребята, продвигаю, — говорится в губернаторском поздравлении.

Он поздравил студентов с «этой тусой» и пожелал им «самых топовых побед».

Вы смотрите там, без бед, — подытожил глава Забайкалья.

Ранее NEWS.ru писал о том, что министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех студентов с Татьяниным днём и пожелал им верить в свои силы.