https://static.news.ru/photo/a817eb3c-3ecf-11ea-8bdc-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения России Сергей Кравцов поздравил всех студентов с Татьяниным днём и пожелал им верить в свои силы.

Студенческие годы — прекрасная и яркая пора вашей жизни. Пусть годы учёбы будут наполнены для вас яркими и интересными событиями. Верьте в свои силы и ставьте перед собой самые смелые цели, — цитирует Кравцова ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, глава министерства просвещения заявил, что не намерен форсировать принятие вызвавших споры федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).