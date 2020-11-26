Стрессовый метод отбора: можно ли обмануть полиграф при трудоустройстве

Россиянам становится всё сложнее найти работу в период пандемии. Конкуренция большая, работодатели становятся разборчивее и нередко применяют «стрессовые методы» отбора подходящих кандидатов. К таким относится проверка на полиграфе. Как пояснили эксперты, на самом деле она не всегда уместна и применяется не по назначению. О том, насколько законна эта процедура, как правильно она должна проводиться и можно ли обмануть полиграф, — в материале NEWS.ru.

Скользкая затея

Прежде чем получить желаемую работу, россиянам приходится проходить ряд испытаний — собеседование (часто не одно), выполнять тестовые задания, а порой даже проверяться на детекторе лжи. Как рассказал NEWS.ru петербуржец Денис Борзов, именно на этом этапе он не так давно оказался «профнепригоден». Ему задавали похожие вопросы, только в разных формулировках, запутывая и выводя из привычного равновесия. Парень пошёл на подобный стресс «ради полезного опыта» и в итоге сделал вывод, что в следующий раз, если ему кто-то из работодателей предложит пройти полиграф, соглашаться на это он не станет.

Похожих случаев при трудоустройстве в России наверняка немало. Стоит ли тогда вообще соглашаться на такое испытание? Как объяснил NEWS.ru юрист Евгений Кириченко, каждый россиянин имеет законное право отказаться от прохождения детектора лжи на собеседовании. Сама же процедура не регулируется никакими специальными требованиями. По словам эксперта, тестирование на полиграфе обычно прописывается в локальных документах компании. То есть руководство предприятия устанавливает у себя определённые правила приёма новых сотрудников, как, например, обязательный дресс-код.

Чтобы обосновать применение полиграфа в трудовых отношениях, работодатели обычно ссылаются на п. 4 ст. 10 закона «О коммерческой тайне», который предусматривает право применять при необходимости средства и методы технической защиты конфиденциальности информации. Однако и в этой формулировке не прописана процедура, касающаяся применения именно полиграфа. Предварительно соискатель должен подписать согласие на такую проверку, либо это может быть указано в условиях коллективного трудового договора. Если он отказывается от полиграфа, то работодатель может не взять этого кандидата на вакантную должность. Когда это прописано в инструкциях компании, то обжаловать подобное решение сложно. Евгений Кириченко юрист юрист

Так что теоретически, если человек подписывается на такую авантюру, спросить его могут о чём угодно. Отказаться от ответа на определённый вопрос можно в любой момент тестирования, но вряд ли это будет воспринято положительно. По мнению юриста, полиграф — это слишком крайняя мера. Если человек не работает в правоохранительных органах, то детектор лжи является лишь дополнительным способом давления.

Пользы ради или забавы

Как добавил NEWS.ru президент портала Superjob Алексей Захаров, полиграф всё чаще используют в определённых категориях компаний. По словам эксперта, подобное тестирование обычно проходят люди, которые несут материальную ответственность за что-то. Либо те, кто занимает высокие позиции (во избежание коррупции в организациях).

Мне кажется, что любой инструмент, в том числе и полиграф, имеет свою область применения. Там, где его используют по назначению, он помогает в принятии решения, а в обратном случае это только запутывает и усложняет процесс принятия решения. Некоторые используют детектор лжи как модную игрушку, а когда понимают, что это ничего не даёт, отказываются от подобного тестирования. Алексей Захаров президент портала Superjob президент портала Superjob

Специалист порекомендовал россиянам в случае, когда есть выбор между несколькими компаниями, отказаться от собеседования с использованием полиграфа. Речь идёт о тех ситуациях, когда эту технику как раз применяют в качестве «модной игрушки». В таких компаниях даже честные ответы соискателя могут не помочь ему получить должность.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Дубинка» для устрашения

Россиянам также стоит знать, что тестирование на полиграфе должен проводить только специалист в этой области. Как разъяснил NEWS.ru профайлер-полиграфолог Илья Степанов, настоящий профессионал считывает ложь в основном по визуальным реакциям человека. Сам аппарат является лишь дополнением к итоговому заключению эксперта.

Опытные полиграфологи совмещают цифровые и аналоговые данные. Если человек не умеет этого делать, то это некорректно и опасно, ведь можно вынести неправильный вердикт. Сам по себе детектор — устройство несложное. Полиграф — это скорее «дубинка» для устрашения. Зачастую у хорошего полиграфолога есть вывод о человеке уже на этапе предварительной беседы, когда на устройстве его ещё не тестировали. Ты так выстраиваешь мифологию вокруг полиграфа, что невозможно будет солгать и не быть уличённым, создаётся некий ментальный фокус. Так человек понимает, что ему нет смысла сопротивляться. Илья Степанов профайлер-полиграфолог профайлер-полиграфолог

Ещё один интересный факт — полиграф можно обмануть. Но сделать это не так уж и просто. По словам Степанова, методы, взятые из Интернета, могут сыграть с россиянами плохую шутку. Большинство советов из категории «как обмануть детектор» пишут сами полиграфологи, поэтому после такой двухходовки специалист сразу выявит тех, кто лжёт.

По заключению профайлера-полиграфолога, главная цель компаний, которые используют эту технику на этапе собеседований, — выявить классические факторы риска. Поэтому чаще всего спрашивают, почему человек уволился с прошлого места работы, сливал ли он какую-то информацию конкурентам (промышленный шпионаж), есть ли алкогольно-наркотическая зависимость. А девушкам иногда даже задают вопросы, касающиеся планирования беременности. Чтобы исключить ситуации, когда дамы специально ищут официальное трудоустройство ради декретных выплат.