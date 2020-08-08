В Сети обсуждают пассажирку самолёта, «подогревающую» еду на солнце

https://static.news.ru/photo/372b4702-da38-11ea-98a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Попутчик летевшей одним самолётом с неизвестной девушкой опубликовал фото очень странного процесса, который совершала над филе куриной грудки его соседка.

Кадр он разместил в сторис Instagram-аккаунта @passengershaming. Он посвящён странным выходкам авиапассажиров, над которыми смеются подписчики. На снимке в руке путешественница держит кусочек куриного филе в панировке. Она подставила её под солнечный свет, льющийся из иллюминатора.

Невозможно смешно. Сидящая передо мной пассажирка пытается подогреть наггетс на солнце, — рассказал в комментарии автор снимка.

Он добавил, что эти манипуляции девушка совершала примерно 25 минут.

instagram.com/passengershaming

Закрытые из-за пандемии коронавируса границы между странами постепенно открываются. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Кроме того, открылись границы с Абхазией и Черногорией (самолёты туда пока не летают). Также известно, что авиасообщение между РФ и Швейцарией возобновится с 15 августа. Ранее глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что Россия ведёт переговоры с 30 государствами о возобновлении авиарейсов и может открыть границы с другими странами 11 августа.

Как писал NEWS.ru, ранее самолёт не долетел до Мадрида из-за отказа украинца надеть маску.