Сторонники Навального объявили о новых акциях протеста

https://static.news.ru/photo/7947bb02-5f17-11eb-a670-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков анонсировал новые протестные акции в поддержку задержанного оппозиционера.

Сторонники Навального рассчитывают провести митинги в воскресенье, 31 января, передаёт «Коммерсант». Волков пообещал сообщить подробности готовящихся акций позднее.

17 января Навального задержали в аэропорту Шереметьево после возвращения оппозиционера из Германии. Во ФСИН пояснили, что имея условный срок, Навальный не исполнял требования суда и уклонялся от контроля уголовно-исполнительной инспекции. Суд арестовал оппозиционера на 30 суток.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах. По итогам протестов возбуждено 23 уголовных дела.

Президент РФ Владимир Путин, комментируя манифестации, заявил, что граждане имеют право выражать свою точку зрения, но это следует делать в рамках закона, писал NEWS.ru. Глава государства также добавил, что к участию в подобных акциях нельзя привлекать несовершеннолетних.