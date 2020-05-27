Столичный омбудсмен понадеялась на скорую отмену спецпропусков для машин

https://static.news.ru/photo/dd0899e8-a024-11ea-b5fd-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Потяева Фото: ombudsman.mos.ru

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что надеется на отмену специальных пропусков для машин в столице в течение ближайшей недели. Она высказалась на этот счёт 27 мая во время пресс-конференции.

По словам Потяевой, в начале периода ограничений в Москве из-за пандемии коронавируса мера по введению спецпропусков была абсолютно правильной. Омбудсмен заметила, что таким образом столичные власти заставили ездивших по городу людей перейти на режим самоизоляции.

Однако сейчас, подчеркнула уполномоченный по правам человека, когда в области пропуска отменили, Москве следует также подумать об этом и принять взвешенное решение.

Москва сейчас в пробках, около 80% москвичей вышли обратно на работу, другие, скорее всего, выйдут с 1 июня, ну и смысл тогда в системе пропусков? Мне кажется, эта тема себя уже потихонечку изживает, — цитирует Потяеву РИА Новости.

21 мая мэр Москвы Сергей Собянин объявил о первом этапе смягчения ограничений. В рамках этого шага возобновили работу некоторые многофункциональные центры государственных услуг (МФЦ) и службы каршеринга.

Как ранее передавал NEWS.ru, 26 мая в российской столице возобновили работу четыре оператора каршеринга. В первый день работы было арендовано 1,5 тысячи автомобилей.