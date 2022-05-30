Стоит ли ждать всеобщей мобилизации в 2022 году? Кого могут призвать в армию и при каких условиях

Фото Александр Авилов/АГН «Москва»

О возможной предстоящей мобилизации российского населения говорят все вокруг — и иностранные спецслужбы, и представители российской власти, и отечественные СМИ, и сами жители страны. Несмотря на это, де-юре она всё ещё не объявлена. С момента объявления специальной военной операции на территории Украины прошло больше трёх месяцев, и за этот период общее положение дел на фронте несколько раз менялось. Время играет как положительную, так и отрицательную роль для введения мобилизации. Будет ли она объявлена? И если да, то кто будет призван? Редакция NEWS.ru анализирует всю имеющуюся информацию.

Что такое мобилизация

Мобилизация представляет собой ряд мер, направленных на полный или частичный перевод государства из состояния мирного времени в военное или предвоенное положение. Как правило, характеризуется следующими действиями:

массовый призыв граждан на военную службу;

перераспределение экономических ресурсов с целью противостояния возможному кризису;

введение особого режима на объектах инфраструктуры;

ограничение выезда граждан за пределы страны;

введение военной цензуры и т. д.

Всеобщая мобилизация в 2022 году Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мобилизация может быть двух видов: всеобщая и частичная. Всеобщая объявляется в случае ввода военного положения в стране, к призыву подлежат все мужчины, которым исполнилось 18 лет. Частичная мобилизация может быть устроена с целью защиты конкретных границ государства, в таком случае на службу могут быть призваны отдельные категории граждан.

При каких условиях может быть объявлена мобилизация

Согласно российским законам, мобилизация в стране объявляется в связи с угрозой начала военных действий на ее территории. Под самой угрозой можно понимать следующие мероприятия:

ввод иностранных войск на территорию России с возможной последующей оккупацией земель;

обстрел территорий иностранными вооруженными силами;

действия, направленные на блокировку морского побережья России;

нападение на военнослужащих России силами иностранной армии;

переброс иностранным государством вооруженных групп с целью ведения подрывной деятельности на территории России.

Кто будет призван на службу в случае объявления мобилизации

В случае введения мобилизации на военную службу будут призваны граждане России, находящиеся в запасе. В большинстве своем это граждане мужского пола в возрасте от 18 до 50 лет, которые ранее получали на руки военный билет с категорией «А» (полностью годен) и «Б» (годен с некоторыми ограничениями), не располагающие отсрочкой.

От возраста и состояния здоровья зависит очередность, с которой граждан будут призывать на службу. По словам бывшего офицера спецназа Анатолия Матвийчука, в первую очередь попадут мужчины от 18 до 30 лет, во вторую — от 30 до 45, в третью — от 45 до 50.

Кто избежит мобилизации

Некоторые группы граждан могут рассчитывать на отсрочку. Среди них:

граждане, забронированные для ведения трудовой деятельности;

граждане с военным билетом категории «Г» (временно не годен);

многодетные граждане;

родители-одиночки;

граждане, являющиеся опекунами несовершеннолетних родственников;

члены Совфеда РФ и Госдумы.

Также под призыв не попадают лица, которые не имеют военный билет и ранее не призывались в армию, граждане с военным билетом категории «Д» (не годен); граждане, которые ранее были судимы за преступления особой тяжести.

Почему мобилизация может быть объявлена

Наиболее вероятной причиной объявления мобилизации могут стать обстрелы и бомбардировки приграничных с Украиной территорий. Начиная с 24 февраля Вооруженные силы Украины нанесли по ним десятки ударов, во многих из этих регионов уже введен повышенный уровень террористической опасности. Среди них — Брянская, Курская и Белгородская области, а также отдельные районы Воронежской области, Краснодарского края и Республики Крым.

Мобилизация российского населения Сергей Булкин/NEWS.ru

Согласно федеральному конституционному закону «О военном положении», причин достаточно для введения военного положения в стране с последующей мобилизацией.

Почему мобилизация не может быть объявлена

Одна из основных причин невозможности мобилизации — реакция россиян. Так, в начале марта в российском обществе разгорелся скандал на фоне всплывшей информации об участии в военной операции солдат-срочников. Возможно, история не получила бы такую огласку, если бы Владимир Путин не заявил о том, что призывники срочной службы не будут задействованы в военных действиях.

На сегодняшний день представители власти отрицают возможность объявления мобилизации.

По словам военного эксперта Виктора Литовкина, мобилизация не потребуется в связи с огромной численностью Вооружённых сил РФ — более миллиона человек.

Мобилизация в России Евгения Смолянская/NEWS.ru

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