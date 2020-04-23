Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

https://static.news.ru/photo/9bf12b90-8608-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpgФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.
На одном из них можно без труда различить изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.
На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина. Ещё одно панно демонстрирует группу лиц и надпись: «Крым наш».