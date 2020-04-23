Стены главного храма Минобороны украсят мозаиками с Путиным и Шойгу

https://static.news.ru/photo/9bf12b90-8608-11ea-9f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Главный храм Вооружённых сил России в Подмосковье планируется украсить мозаичными панно. В Сети появились снимки незаконченных мозаик.

На одном из них можно без труда различить изображения президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу, главы Совфеда Валентины Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, секретаря Совбеза Николая Патрушева и директора ФСБ Александра Бортникова.

На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина. Ещё одно панно демонстрирует группу лиц и надпись: «Крым наш».

Снимки прислал неназванный подписчик в Telegram-бот изданию «МБХ медиа».

Храм в русско-византийском стиле планируется построить к 2020 году на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», который располагается на 55-м км Минского шоссе.

Ранее NEWS.ru писал, что жители Москвы обнаружили на станции метро «Марьина Роща» мозаику, на которой изображены спаривающиеся козы. Сюжет стал элементом пейзажа усадьбы Останкино.