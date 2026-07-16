Ставлю на стол такую закуску, и гости замирают — пряные грибочки за 45 минут. Хрустят покруче огурцов

Хочешь быструю закуску без варки по три часа? Тогда хватай вешенки — через 45 минут они готовы, и ты не поверишь, как это просто.

Ингредиенты

Вешенки свежие — 1 кг, вода — 1,5 л, уксус столовый 9% — 4 ст. л., масло растительное — 4 ст. л., соль — 2 ст. л., сахар — 1 ст. л., перец черный горошек — 10 шт., перец душистый горошек — 5 шт., гвоздика — 4 шт., чеснок — 4 зубчика, лавровый лист — 3 шт.

Как готовлю

Сначала беру только упругие и сухие вешенки — никакой гнили, только однородный серый цвет. Режу крупные, отрезаю жесткие ножки и быстро споласкиваю, чтобы не набрали воду. Довожу до кипения подсоленную воду, бросаю грибы на 7 минут, снимаю пену и откидываю на дуршлаг. Тем временем в кастрюлю заливаю полтора литра воды, сыплю соль, сахар, кидаю перцы, гвоздику и лаврушку. Кипячу 2–3 минуты, снимаю с огня и сразу лью масло с уксусом.

Самое важное — не переварить грибы, иначе будут резиновыми. В горячий маринад закидываю вешенки и нарезанный тонкими пластинками чеснок, перемешиваю и снова довожу до кипения. Выключаю огонь и оставляю грибы остывать прямо в маринаде. Через 45 минут они полностью остывают, впитывают все пряности — и закуска готова. Подаю прямо так или добавляю в салаты.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Главное, что я понял: не переваривайте грибы, иначе пропадет хруст. Хранить можно в банке в холодильнике три дня — вкус только насыщеннее становится.