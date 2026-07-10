Старые футболки в деле или ловушка для чистоты: почему полы после них не блестят

Старые футболки в деле или ловушка для чистоты: почему полы после них не блестят

Многие хозяйки привыкли использовать старую одежду для мытья полов, считая это экономным решением. Но на практике такая ветошь часто подводит и только усложняет уборку.

Разные ткани ведут себя по-разному: синтетика почти не впитывает воду и размазывает грязь, махра оставляет разводы, а некоторые материалы крошатся и оставляют ворс. В итоге приходится перемывать пол заново. Лучше выбрать микрофибру или специальные хлопковые тряпки — они хорошо собирают влагу и не оставляют следов.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь использует только специализированные салфетки для пола. Дополнительно она советует стирать тряпки после каждой уборки, чтобы они дольше служили.

Ранее сообщалось, что муравьи кажутся безобидными, но на огороде они быстро становятся проблемой: разносят тлю и помогают ей заражать растения. Поэтому игнорировать их нельзя, но и тяжелую химию использовать не хочется, особенно перед сбором урожая.