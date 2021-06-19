Старейший гроссмейстер мира попал в больницу в Москве

https://static.news.ru/photo/8d7ea0f8-d1be-11eb-843d-96000091f725_660.jpg Юрий Авербах Фото: Агентство «Москва»

Российский шахматист, старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах госпитализирован в Москве с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной шахматной федерации (FIDE).

Старейший гроссмейстер мира 99-летний Юрий Авербах госпитализирован в московскую больницу. Наши мысли с ним, и мы надеемся, что его сила и сила воли помогут ему преодолеть эту болезнь, — говорится в сообщении.

В свою очередь российская шахматистка Марина Макарычева написала в Facebook, что состояние гроссмейстера оценивается как тяжёлое. Он находится в реанимационном отделении.

Авербах получил звание гроссмейстера в 1952 году. Он становился чемпионом СССР по шахматам. В составе сборной Союза гроссмейстер дважды побеждал на командном чемпионате Европы.

Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша заразился коронавирусом и находится в больнице. Болезнь протекает в лёгкой форме, так как он успел сделать прививку.