Стало известно, сколько личных аккаунтов россиян подверглось взлому за год EADaily: почти половина жителей России столкнулась со взломом личного аккаунта

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Почти половина россиян столкнулась со взломом личного аккаунта в текущем 2022 году, о чем говорится в исследовании по кибербезопасности. Кроме того, около 48% пользователей получали получали сообщения от мошенников, притворяющихся знакомыми, с просьбой финансовой помощи, пишет EADaily.

Об однократном факте взлома сообщили 30,5% опрошенных, а более, чем один раз взламывали еще 12,4%. В большинстве случаев (42%) пользователи соцсетей никак не реагировали на сообщения злоумышленников с просьбой перевести деньги. И только 6% повелись на развод мошенников, потеряв средства.

При этом, далеко не все россияне соблюдают дополнительные правила безопасности, чтобы избежать взлома. Почти треть опрошенных никогда не меняла пароль от соцсетей.

Основная масса респондентов меняет пароли раз в несколько месяцев (21,9%) раз в полгода (19,9%) или не чаще раза в год (21,5%). Для защиты аккаунтов более половины — 56,4% — респондентов используют универсальный пароль. Каждый пятый пользователь уверен, что он достаточно сложный, чтобы предотвратить взлом, — сообщается в исследовании.

Интернет-мошенники охотятся не только за паспортными данными российских пользователей, в преступных целях они могут использовать сведения о регистрации, ИНН и даже водительские права, попавшие в Сеть, предупредил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. Вакулин добавил, что знание одного ФИО может стать мощным инструментом в руках мошенника.