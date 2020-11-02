Стало известно отношение жителей Москвы к платной парковке

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Большинство (56%) жителей Москвы, имеющих резидентное разрешение на парковку, считают, что введение платных парковок учитывает интересы жителей района и даёт им преимущество, следует из результатов опроса ВЦИОМа.

В то же время противоположной точки зрения придерживаются 39% респондентов. 68% опрошенных полностью или частично довольны парковками в своём районе, тогда как 31% высказывает своё недовольство.

По мнению 76% опрошенных, резидентное разрешение решает проблему с поиском парковочного места. 22% респондентов не одобряют введение резидентного разрешения, уточняется в результатах опроса.

Улучшить ситуацию с парковками может увеличение количества парковочных мест, считают 84% опрошенных.

Ранее NEWS.ru писал, что большая часть автомобилистов, проживающих в Москве, во время опроса признались, что иногда разговаривают по телефону, когда находятся за рулём транспортного средства.

Исходя из результатов опроса, иногда позволяют себе разговаривать по телефону за рулём 80% московских водителей.