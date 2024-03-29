Стало известно о досрочном выходе Шакро Молодого на свободу SHOT: вор в законе Шакро Молодой вышел на свободу по УДО

Telegram-канал SHOT сообщил, что вор в законе Захарий Калашов, которого в криминальном мире называют Шакро Молодой, досрочно вышел из колонии строгого режима в Краснодаре. По его информации, суд принял решение об условно-досрочном освобождении из-за проблем со зрением у осужденного.

Как передает канал, предположительно, Калашова вывезли из колонии в грузовой газели без опознавательных знаков. SHOT пишет, что она числится на балансе ИК-2, где заключенный отбывал наказание. По данным канала, газель сопровождал черный тонированный кроссовер Havel, внутри него находились люди в черном, автомобили поехали в сторону Краснодара.

В 2018 году суд приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве, совершенном с применением насилия организованной группой. Обвинение настаивало на наказании сроком в 10 лет лишения свободы, а также штрафу в 700 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что подручный Калашова и отставной майор ВДВ России Батыр Бекмурадов стал участником специальной военной операции на Украине. Он командует одним из подразделений и занимается подготовкой бойцов к выполнению задач в зоне боевых действий. В Министерстве обороны РФ эту информацию не комментировали.