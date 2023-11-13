Стало известно об отправке подручного Шакро Молодого в зону СВО «Коммерсант»: подручный Шакро Молодого Бекмурадов стал участником СВО

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Батыр Бекмурадов

Издание «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники сообщает, что подручный вора в законе Шакро Молодого и отставной майор ВДВ РФ Батыр Бекмурадов стал участником СВО. По данным газеты, он командует одним из подразделений и занимается подготовкой военнослужащих к выполнению задач в зоне боевых действий. В Министерстве обороны России пока не прокомментировали данную информацию.

Батыр Бекмурадов был приговорен к 15 годам лишения свободы за участие в вымогательстве и похищение бизнесмена Бориса Минахи. Источники издания утверждают, что мужчина неоднократно обращался в Минобороны РФ и ЧВК «Вагнер» с просьбой отправить его в зону СВО, однако ему отвечали отказом. Согласно тексту статьи «Коммерсанта», в настоящее время адвокаты Бекмурадова пытаются добиться возвращения его автомобилей, изъятых следователями Главного следственного управления ГУ МВД по Москве в 2016 году. По мнению авторов, эти автомобили могут быть использованы в зоне СВО.

Как сообщалось ранее, подразделения Вооруженных сил России сорвали ротацию украинских войск на Южно-Донецком направлении. По данным начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, командование ВСУ предприняло пять попыток ротации.