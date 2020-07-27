Стало известно, о чём Шнуров говорил с Дегтярёвым

https://static.news.ru/photo/2db5987c-d055-11ea-9c67-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шнуров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анонс интервью Сергея Шнурова с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым появился на RTVI. В трёхминутном ролике глава региона комментирует задержание своего предшественника Сергея Фургала и желает ему удачи.

Врио губернатора рассказывает , что успел пообщаться с народом, а также о том, какие обещания он держит. В интервью Дегтярёв извиняется за свой первый стрим с голубями.

Прошу прощения у всех хабаровчан, если я вас обидел, — добавляет нынешний глава региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что известный музыкант, а с недавнего времени генеральный продюсер компании RTVI Сергей Шнуров приехал в Хабаровск. Он планирует снять фильм о протестах в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала. По его словам, он намерен раскрыть людям правду и показать всё как есть.