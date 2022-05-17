Стало известно количество возвратившихся в страну россиян Глава Минцифры РФ Шадаев: вернувшихся в РФ россиян вычислили по сим-картам

Аэропорт / Фото shutterstock.com

Большинство людей, которые покинули Россию после начала спецоперации на Украине, уже вернулись обратно. Об этом заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев со ссылкой на данные сотовых операторов, выступая на форуме, организованном обществом «Знание», пишет «МК».

80% сим-карт уехавших, которые поддались какому-то порыву, вернулись, — заявил глава ведомства.

Как отметил главы Минцифры, на такое решение россиян могли повлиять льготы, которые предоставлены руководством страны для специалистов IТ-сферы. К ним относятся льготная ипотека и отсрочка от службы в армии.

Шадаев подчеркнул, что представители этих профессий понимают перспективы внутри страны. Все крупные компании не только сохранили основной состав сотрудников, но и активно рекрутируют новых.

Правительство России ранее анонсировало запуск программы льготной ипотеки под 5% для IT-специалистов. Эта мера призвана бороться с оттоком специалистов за границу, который стремительно усилился после начала специальной военной операции на Украине.

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