Стали известны детали поступления Алисы Тепляковой в вуз

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вундеркинд Алиса Теплякова будет поступать в университет «Синергия», ее отец Евгений Тепляков подал документы на бюджетные места по двум направлениям: «информационные системы и технологии» и «педагогическое образование», сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу учебного заведения. В вузе также рассказали, что для поступления на программу по направлению «педобразование» 10-летней девочке придется сдать внутреннее испытание.

Представителей «Синергии» смущает возраст абитуриентки, поскольку в рамках учебной программы ей придется пройти практику в школе. По их мнению, ребенок в роли учителя — это нонсенс.

Каким образом Алиса Теплякова будет проходить практику по направлению подготовки «педагогическое образование», ведь в рамках этой программы предусмотрено ведение уроков в школе. Как 10-летний ребенок будет вести уроки в школе? Это нонсенс, — говорится сообщении.

В пресс-службе в связи с этим отметили, что благодаря событиям предыдущего года и публичному наблюдению за семьей Тепляковых назрела необходимость обсудить вопрос введения возрастного ценза абитуриентов.

Младший брат вундеркинда Алисы Тепляковой Хеймдалль ранее побил рекорд сестры и окончил школу в восемь лет. Евгений Тепляков выложил фотографии сына с ленточкой выпускника и почетной грамотой за выдающиеся успехи в учебе. Он также отметил, что Хеймдалль отлично сдал ЕГЭ и может поступить на мехмат или на высшую математику и кибернетику.