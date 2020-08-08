Стало известно, каких кошек россияне любят больше всего

https://static.news.ru/photo/c99bfa6e-d966-11ea-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жители России чаще всего выбирают в качестве питомцев мейн-кунов, британцев, сибирских и бенгальских котят. Об этом рассказала глава Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.

Она пояснила, что, например британских кошек любят за то, что они похожи на плюшевых мишек, а бенгалов — за то, что напоминают диких представителей семейства кошачьих.

Мейн-куны по-прежнему популярны, потому что большие, а русский человек любит больших кошек. Сибиряки традиционных окрасов тоже одни из самых популярных, они большие, нарядные, красивые и несложные в содержании, — пояснила Шевченко АГН «Москва».

Однако спросом пользуются также скоттиш-фолды, ориенталы и сфинксы. При этом фелинолог добавила, что россияне стали чаще заводить кошек, находясь на самоизоляции.

Как писал NEWS.ru, кот-мышелов британского Министерства иностранных дел по кличке Палмерстон «вышел на пенсию».