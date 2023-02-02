Стало известно, как молодежь в России относится к высшему образованию Опрос: 74% молодых россиян считают обучение в вузах, колледжах и техникумах необязательным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три четверти россиян в возрасте от 14 до 35 лет считают обучение в вузах, колледжах и техникумах необязательным для получения профессии. Об этом стало известно из данных опроса, которые предоставило NEWS.ru Национальное агентство финансовых исследований (НАФИ). Конкуренцию классическому образованию составили новые формы обучения.

74% российской молодежи уверены: освоить новую профессию или получить специализацию без окончания вуза, колледжа или техникума можно, если пройти онлайн-курсы или программы обучения у работодателя. Чаще других этого мнения придерживаются более взрослые респонденты, от 25 до 35 лет (75%), девушки (76% против 71% юношей) и молодежь со средним специальным образованием (79%), — говорится в исследовании.

И все же каждый четвертый участник опроса (24%) не согласен с такой позицией и отмечает, что без вузовского образования стать полноценным специалистом не получится. Чаще всего этой позиции придерживаются подростки от 14 до 17 лет и те, кто пока не освоил ни одну из специальностей и имеет только среднее образование.

Вместе с НАФИ это исследование проводил университет креативных индустрий Universal University. Его управляющий партнер Мария Ситковская считает, что далеко не все специальности можно освоить без высшего образования.

Я плохо себе представляю полноценный онлайн-курс режиссуры или архитектуры с нуля в силу специфики профессии. Но могу представить, как обучить Concept Art или 3D Artist в онлайн полностью. Дальше зависит от того, как именно будут учиться студенты онлайн: будет это просто zoom или полноценная LMS-платформа, на которой воссоздаются индустриальные практики. А также от того, как именно будет интегрирован студент в индустрию в процессе обучения, — добавила исследователь.

По данным предыдущих исследований НАФИ, каждый третий учащийся средних специальных учебных заведений (32%) не планирует связывать свою дальнейшую жизнь с работой по выбранной профессии. Доля студентов вузов, которые вряд ли будут работать по специальности, еще меньше и составляет 28%.