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Стало известно, как пройдёт Форум регионов России и Белоруссии

16:04, 26 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форум регионов России и Белоруссии пройдёт в режиме видеомоста из-за пандемии COVID-19, рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Делегация Совета Федерации примет в полном составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста, — отметил Тимченко в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что все сенаторы 27 и 28 сентября сдадут тесты на коронавирус, дабы исключить распространение заболевания среди своих коллег в Совфеде.

Ранее NEWS.ru писал, что Евразийский экономический форум, ежегодно проходящий осенью в итальянской Вероне, состоится в 2020 году несмотря на пандемию COVID-19. Мероприятие пройдёт в офлайн-режиме.

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