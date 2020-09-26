Стало известно, как пройдёт Форум регионов России и Белоруссии

https://static.news.ru/photo/4264dd94-fffa-11ea-8330-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Форум регионов России и Белоруссии пройдёт в режиме видеомоста из-за пандемии COVID-19, рассказал председатель комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

Делегация Совета Федерации примет в полном составе участие во всех мероприятиях форума, белорусская делегация тоже, но делегации будут участвовать в мероприятии в режиме видеомоста, — отметил Тимченко в беседе с РИА Новости.

Он также добавил, что все сенаторы 27 и 28 сентября сдадут тесты на коронавирус, дабы исключить распространение заболевания среди своих коллег в Совфеде.

Ранее NEWS.ru писал, что Евразийский экономический форум, ежегодно проходящий осенью в итальянской Вероне, состоится в 2020 году несмотря на пандемию COVID-19. Мероприятие пройдёт в офлайн-режиме.