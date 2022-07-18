Стало известно о способности УЗИ обездвиживать сперматозоиды Доктор Бергман рассказал о способности УЗИ обездвиживать сперматозоиды

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал о последствиях использования ультразвука для организма. По его словам, в результате УЗИ могут быть повреждены сперматозоиды. Как отмечает специалист, открытие данного факта произошло совершенно случайно.

Некоторые мужчины, которые приходили сдавать спермограмму, получали ответ о полном отсутствии подвижных сперматозоидов при хорошем состоянии здоровья. Оказалось, что эти мужчины обследовались ультразвуком накануне сдачи анализа. Однако через две недели анализ был полностью удовлетворительный без долговременных изменений, — рассказал Бергман.

Он подчеркивает, что другие клетки не подвергаются повреждениям при воздействии ультразвука, а сами сперматозоиды подлежат восстановлению.

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