Стало известно, как жара влияет на психическое здоровье Британский ученый Уэйнрайт заявил, что жаркая погода вызывает депрессию и приступы насилия

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Жаркая погода

Эксперт по гигиене окружающей среды из Оксфордского университета Лоуренс Уэйнрайт заявил, что повышенная температура воздуха способна вызвать стресс для головного мозга, в результате чего человек может впасть в депрессию. По его словам, в период сильной жары также могут возникнуть приступы насилия, передает Daily Mail.

Волны тепла оказывают значительное влияние на психическое здоровье. Ключевые области мозга, особенно те, которые отвечают за когнитивные задачи, страдают от теплового стресса. Факты показывают нам, что даже простое повышение средней месячной температуры на один-два градуса по Цельсию может привести к всплеску нападений на 5–10%, — утверждает специалист.

Как уточняет нейробиолог из Цюрихского университета Эйлин Нойманн, причина кроется в повышенном потреблении энергии в особо жаркую погоду. Если мозг обнаруживает повышение температуры кожи, он посылает сигналы другим системам организма, чтобы они приняли меры для поддержания стабильной температуры тела. Это включает в себя вызов чувства жажды и направление кровотока к поверхности кожи, чтобы предотвратить перегрев органов. Именно из-за этой перегрузки, по словам ученого, мозг хуже справляется с такими функциями, как память и концентрация.

Мозг также особенно чувствителен к обезвоживанию — даже малейший недостаток жидкости может повлиять на качество сигналов, передаваемых между клетками мозга, — подчеркивает Нойманн.

Ранее врач-терапевт «Инвитро-Воронеж» Светлана Куприна заявила, что затяжные дожди и повышенная влажность могут негативно сказаться на состоянии организма, привести к снижению работоспособности и утомляемости. По словам эксперта, влажность и высокая температура затрудняют теплообмен между организмом человека и окружающей средой из-за уменьшения испарения пота с поверхности кожи. Она добавила, что из-за низкого атмосферного давления воздух во время дождя содержит меньше кислорода.