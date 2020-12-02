Стало известно, что россияне просят у деда Мороза на Новый год

https://static.news.ru/photo/c431a7d2-3540-11eb-acd7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Ежедневно на почту Деда Мороза приходит 500–1000 писем, 1 декабря пришли рекордные 3,5 тысячи. Всего в этом году в резиденции волшебника ожидают получить более четырёх миллионов посланий.

По словам руководителя почтового отделения Деда Мороза в Великом Устюге Натальи Медведковой, в 2020 году чётко прослеживается тренд запросов на здоровье. Почти все россияне просят сказочного героя избавить мир от пандемии.

Что касается подарков, то дети чаще всего мечтают получить смартфоны, планшеты, конструкторы «Лего» и куклы «L.O.L», гироскутеры и велосипеды, а также пижамы в форме единорога и мягких акул, причём именно из ИКЕА.

Взрослые в основном просят здоровье, счастье, квартиру и машину. Пенсионеры — материальную помощь, пишут «Известия».

Ранее NEWS.ru писал, что почти 28% россиян никогда не получали плохих подарков на Новый год. При этом остальные 72% признались, что предметы одежды являются самым нелюбимым подарком для мужчин, а женщинам не нравится получать в подарок новогодние статуэтки и свечи.