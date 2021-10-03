Стали известны подробности крушения Ту-154 в Чёрном море в 2001 году

Двадцать лет назад российский самолёт Ту-154 потерпел крушение в Чёрном море. Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), он был непреднамеренно сбит ПВО Украины во время учений. Сын одного из погибших пассажиров самолёта Борис Калиновский раскрыл «КП-Новосибирск» подробности трагедии.

В ходе учений выпущенная украинскими военными ракета С-200 должна была поразить беспилотник, однако попала в пассажирский самолёт. По словам Калиновского, некоторые украинские офицеры, спустя годы, признались, что в манёврах участвовали пьяные люди.

Моя версия: пили не те, кто непосредственно стрелял, а руководители, которые должны были следить, чтобы удар пришёлся чётко в цель, — отметил собеседник издания.

Он также указал на то, что власти Украины установили зону ограничения вокруг учений радиусом всего в 70 километров. При этом радиус поражения ракет С-200 в разы больше — до 300 километров. По его словам, в Киеве отказались перекрывать на время учений международную воздушную трассу, чтобы не выплачивать авиакомпаниям компенсации, связанные с необходимостью облетать эту территорию.

Украинские власти всеми силами пытались выгородить военных. Они предоставили в суд выводы некоего института судебных экспертиз, согласно которым ракета якобы не могла долететь до самолёта.

Представить убедительные доказательства вины украинских военных могли США и Франция. Сразу после авиакатастрофы они публично заявили, что в произошедшем виновата украинская сторона, а место запуска ракеты было зафиксировано спецслужбами обеих стран. Однако в суд официальные данные так и не были предоставлены.

Ту-154 авиакомпании «Сибирь» 4 октября 2001 года выполнял рейс Тель-Авив — Новосибирск. Через один час 45 минут после взлёта лайнер потерпел крушение в акватории Чёрного моря. На борту воздушного судна находились 78 человек. Все они погибли.

Ранее главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что ракету, сбившую самолёт Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Однако от прямого ответа на вопрос, могла ли это сделать Россия, он уклонился.