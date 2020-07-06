Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 в 2001 году

https://static.news.ru/photo/e8af946a-bfbc-11ea-bb45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракету, сбившую самолет Ту-154 над Чёрным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Об заявил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

Мы до сих пор не знаем, кто сбил (самолёт) на самом деле, так, на секундочку, чтоб вы понимали, — заявил он в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на YouTube.

Тот, в свою очередь, вспомнил, что на российский след намекал Александр Кузьмук, бывший министром обороны Украины в тот момент. Венедиктов тоже припомнил якобы сказанные при нём слова президента России Владимира Путина, что у Киева нет таких ракет.

На прямой вопрос Гордона, могла ли сбить Россия этот самолёт, Венедиктов попросил его самого делать выводы.

Авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь» выполнял плановый рейс SBI1812 по маршруту Тель-Авив—Новосибирск 4 октября 2001 года после взлёта рухнул в Чёрное море. Погибли все находившиеся на его борту 78 человек — 66 пассажиров и 12 членов экипажа.

Согласно заключению Межгосударственного авиационного комитета (МАК), самолёт был непреднамеренно сбит зенитной ракетой, запущённой 96-й зенитной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе проводившихся на территории испытательного полигона ЧФ РФ (Крымском полуострове) российско-украинских военных учений.

Украина в 2003 году подписала с Россией и Израилем межправительственные соглашения о компенсациях родственникам погибших в авиакатастрофе без юридического признания вины. В соответствии с этими соглашениями Украина выплатила по $200 тысяч США за каждого погибшего — $7,8 млн России и $7,5 млн Израилю.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.