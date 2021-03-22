«Спутник V» модифицируют для различных групп населения

https://static.news.ru/photo/660511fa-8b15-11eb-bcc8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалисты центра Гамалеи занимаются разработкой модификаций российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для различных групп граждан. Об этом рассказал глава центра Александр Гинцбург.

Также центр занимается созданием различных модификаций <...> вакцины «Спутник V», и в первую очередь <...> модификаций, применение которых нацелено для различных групп населения, — цитирует РИА Новости его заявление в ходе совещания по вопросам вакцинации.

Гинцбург добавил, что текущем году планируется провести клинические испытания «Спутника V» в виде капель в нос для детей трёх-четырёх лет. Он отметил, что согласно текущим данным, эта форма препарата не имеет никаких побочных эффектов.

По словам учёного, детей необходимо разделить на несколько групп для вакцинации от коронавируса. Начинать прививать следует тех, кто попадает в возрастную группу 12–17 лет.

Как писал NEWS.ru, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о готовности к регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». По его словам, препарат успешно прошёл клинические испытания.