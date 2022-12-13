Спрос и предложение: рейтинг Шойгу катится вниз после рекордного взлёта Статистические центры, включая государственный ВЦИОМ, зафиксировали резкое снижение доверия к министру обороны

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Сергей Шойгу

По данным государственного статистического агентства ВЦИОМ на ноябрь, 13,2% россиян называют министра обороны Сергея Шойгу среди политиков, которым они доверяют. Это на четыре процентных пункта ниже, чем в сентябре — значительное падение, учитывая, что респондентов просили назвать политиков, которым они доверяют, без подсказки и предлагаемых вариантов. При этом в марте, на фоне начала военных действий на территории Украины, рейтинг доверия к главе военного ведомства был рекордным как минимум с 2019 года — 21,1%. Падение доверия к главе военного ведомства обозначилось еще в октябре, и сейчас эта тенденция только продолжается.

Бояре плохие

Падение доверия отмечалось и к министру иностранных дел Сергею Лаврову — с 17,1% в сентябре до 15,9% в октябре. Однако уже к ноябрю этот показатель вернулся и даже превзошел сентябрьские данные — 17,7%. Снижение фиксируется и в доверии к президенту Владимиру Путину — с 40% в сентябре до 37,3% в ноябре. Однако и это можно списать на коррекцию — в августе доверие к главе государства тоже было на уровне 37,9%.

Кроме того, доверие к Путину все еще значительно выше, в конце января, незадолго до ввода российских войск на территорию Украины, — 28,7%. У него, как и у Шойгу и Лаврова, в марте 2022 года индекс доверия достиг пика. Однако динамика доверия к главе МИД и к главе государства с тех пор лишь скорректировалась — этот показатель для них все еще выше, чем до начала боевых действий. У Шойгу же этот показатель в последний раз опускался так низко только в июле 2021 года.

NEWS.ru попросил социологов ВЦИОМа объяснить изменение рейтингов министров, однако там ответили, что затрудняются оперативно прокомментировать статистику.

Независимый Левада-Центр (признан Минюстом организацией, выполняющей функции иностранного агента) получил похожие данные: если еще в августе о доверии к Шойгу говорили 15% респондентов в открытом вопросе, а в сентябре — 14%, то в октябре и ноябре среди заслуживающих доверия политиков его называют только 12% опрошенных. Результаты Левада-Центра схожи и в вопросе доверия к Лаврову: падение с 15% до 13% в октябре, а затем возврат к 14% в ноябре.

Фото: MFA Russia/Global Look Press Сергей Шойгу и Сергей Лавров

Научный руководитель Левада-Центра Лев Гудков объяснил NEWS.ru, что их опросы пока показывают незначительное снижение доверия к Лаврову и Шойгу. И если на отношение к первому влияет его низкая медийность и негативное отношение со стороны иностранных коллег, то доверие к военному министру падает из-за того, что «у людей нарастает ощущение неудачи на [военной операции]).

Падение дает «болото», которое не имеет позиции. Оно на словах поддерживает и политику Путина, и ***** (специальную военную операцию. — NEWS.ru), но в принципе нарастающее недовольство выливается в снижение одобрения таких фигур, — подчеркнул он.

По его словам, это падение не затрагивает рейтинги Владимира Путина, так как работает механизм «переноса ответственности на низлежащие уровни»: «царь хороший, бояре плохие».

PR-активность на нуле

Политолог Аббас Галлямов в разговоре с NEWS.ru выразил мнение, что к корректировке рейтинга доверия Лаврову привело его временное исчезновение из медийной повестки. Показатели Шойгу, считает эксперт, упали только из-за «военных неудач и разочарования в армии».

В свою очередь политолог Илья Гращенков напомнил о результате другого опроса: по данным ФОМ, к началу мобилизации в России резко подскочил уровень тревоги. Если 18 сентября только 35% россиян говорили, что замечают среди окружающих в основном тревожное настроение, то к 25 сентября так говорили 70% респондентов. До сих пор этот показатель не вернулся к домобилизационному, когда спокойное настроение преобладало в ответах россиян: сейчас о тревоге окружающих говорят 56% респондентов, а о спокойствии — 38%.

Фото: MFA Russia/Global Look Press Сергей Шойгу

По словам Гращенкова, и Шойгу, и Лавров ассоциируются у людей с органами исполнительной власти. Более того, они оба были в федеральном списке «Единой России» на последних выборах в Госдуму, а значит, ассоциируются еще и с партией власти. Поэтому, уверен эксперт, тревожные настроения отразились и на самых видных политиках.

Если Лавров восстановил свои рейтинги по большей части за счет того, что ездил куда-то за рубеж, на какие-то форумы, выступал, то Шойгу особо не появлялся в кадре. Зато активно шла кампания по накачке того, что армия у нас не очень эффективная. Её критиковали разные невоенные элементы, включая там того же [бизнесмена Евгения] Пригожина. Поэтому рейтинги Шойгу и опустились и продолжают падать. У него PR-активность на нуле, поэтому и рейтинги тоже не растут, — сказал NEWS.ru политолог.

По его мнению, падение доверия к Шойгу может отразиться и на отношении россиян к боевым действиям на территории Украины:

Люди во многом пытаются переосмыслить цели и задачи СВО, те потери, которые общество несет, те нагрузки, которые вынуждены были взять на себя люди. Мы видим, что с одной стороны, растёт запрос на нормализацию и какой-то мирный выход из ситуации, а с другой стороны, часть власти продолжает гнуть линию, что СВО надолго, нужно привыкать к ситуации длительного конфликта с Западом. Многие этого не хотят, поэтому на фоне этого разрыва спроса и предложения рейтинги власти могут продолжить падение.

На рост числа сторонников мирных переговоров обращал внимание и Аббас Галлямов. В ноябре процент желающих продолжать военные действия, по данным Левада-Центра, вырос (Лев Гудков объяснял это реакцией россиян на выход армии РФ из Херсона и «работой пропаганды»). Однако до сих пор большинство респондентов считают, что властям следует начать мирные переговоры.

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В ноябре за это выступали 53% респондентов (за продолжение боев — 41%), в октябре — 57%. При этом в августе, до начала мобилизации, сторонников продолжения военных действий было больше — 48% придерживались такого мнения, тогда как мирных переговоров хотели только 44%.

Также Левада-Центр с осени фиксирует рост числа опрошенных, которые считают, что российская военная операция проходит неудачно или скорее неудачно. В сентябре и октябре так отвечали 32% респондентов, тогда как в мае — 15%. При этом успешной или скорее успешной ее все еще считает большинство — 54%.