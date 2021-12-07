Эксперт по выживанию объяснил, где прятаться от ядерных ударов по России

Россияне смогут спрятаться от гипотетических ядерных ударов по РФ только в метро или в бункерах (бомбоубежищах), рассказал NEWS.ru эксперт по выживанию Михаил Макей. Он подчеркнул, что и в мирное время существует вероятность техногенных катастроф, поэтому гражданам лучше «провести аудит местности» и запомнить местоположение важных объектов: ближайших станций скорой помощи, пожарных частей и ожоговых центров. Последние два, считает спикер, особенно актуальны накануне Нового года.

И к этим местам, в случае наших фантазёрских прогнозов, можно добавить бункеры, бомбоубежища. В идеале один раз распечатать какую-нибудь карту, отметить там важные, а также опасные объекты — даже в мирное время там может произойти техногенная катастрофа. И нужно понимать, как действовать. Кроме этих мест, нужно указать пути эвакуации: так называемые точки сбора. Потому что может случится всякое: может не быть связи, например. И всё должно быть проговорено людьми, как действовать в той или иной ситуации, — отметил Макей.

Если начнётся вооружённый конфликт между Россией и Украиной, то при самом плохом сценарии возможен обмен ядерными ударами, считает военный обозреватель Дэниэл Дэвис. По его словам, импульсивные решения с любой из сторон могут увеличить риск глобальной войны. Эксперт порекомендовал Вашингтону, Брюсселю и Москве вести менее агрессивный диалог. Это поможет избежать вооружённых конфликтов. В противном случае может случиться ядерная перестрелка. Он утверждает, что Штаты заинтересованы в наличии «свободных, демократичных и суверенных» держав на планете, однако свои интересы важнее, поэтому властям нужен холодный расчёт.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что новейшие российские системы ПВО справятся с угрозой стратегических бомбардировщиков ВВС США B-2 Spirit и B-21 Raider, которые будут оснащены новыми ядерными авиабомбами B61-12. По его словам, для сброса бомб нужно преодолеть воздушное пространство, закрытое ЗРК, а это достаточно сложная задача. Отечественные системы противовоздушной обороны способны уничтожить носители до того, как они доставят ядерные боеприпасы.