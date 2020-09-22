Специалист Минздрава пояснила, как правильно принимать пищу

Питаться следует часто, но небольшими порциями, в рационе человека обязательно должны присутствовать супы, заявила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина.
По её словам, в питании стоит избегать слова «диета». Прежде всего, оно должно быть сбалансированным,
Эксперт также обратила внимание на то, что употребление супов позволяет избежать сильного набора веса, при этом в них присутствуют овощи и мясо.
Ранее NEWS.ru писал, что доктор медицинских наук диетолог Михаил Гинзбург рассказал, какие продукты нужно обязательно включить в рацион осенью.
Он пояснил, что осенью важно разнообразие в питании и продукты, которые защищают организм от инфекций.
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