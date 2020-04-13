Сознательный котёнок показал, как обезопасить себя от коронавируса

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Как оказалось, не только люди боятся подхватить COVID-19, но и животные. В качестве источника опасности очень благоразумный котёнок воспринял своего любвеобильного хозяина и отверг его поцелуи.

Видео с котом, который демонстрирует самый эффективный способ защиты от коронавируса и не хочет рисковать своей кошачьей жизнью, опубликовал «Ридус».

Пользователи Интернета также проявили сознательность и поддержали малыша в своём стремлении защититься от опасной болезни.

Нечего сейчас целоваться с хозяевами. Будет ещё время. Правильно, котей!, — написал один из фолловеров.

Безответственный человек! Сначала маску надень, потом целуй! — утверждает другой пользователь Сети.

Ранее NEWS.ru писал, что москвичка развела в квартире 140 кошек и теперь не знает, как их прокормить.