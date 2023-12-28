Реакция союзников на операцию против хуситов озадачила США Reuters: союзники США негативно отнеслись к операции в Красном море

Фото: Petty Officer 3rd Class Janae Ch/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союзники США, которые были указаны в качестве участников операции «Страж процветания» в Красном море против атак хуситов на торговые суда, в действительности не хотят быть связаны с ней публично или вообще принимать участие, пишет Reuters. По данным агентства, в операции «Страж процветания» должны были участвовать более 20 стран, но почти половина из них не подтверждает своих намерений, и этот факт озадачил Вашингтон.

Хотя США заявляют, что в состав их морской оперативной группы подписались 20 стран, они назвали имена только 12, — отмечается в материале.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва не будет принимать участия в военной операции по защите акватории Красного моря от йеменских хуситов, которую начали западные страны. В числе участников операции значатся США, Бахрейн, Великобритания, Канада, Испания, Франция и Сейшелы.