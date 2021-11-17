Союз журналистов поддержал законопроект о признании СМИ-иноагентами по суду

В Союзе журналистов России (СЖР) поддерживают законопроект «Справедливой России» о присвоении статуса СМИ-иноагента только после вынесения судебного решения, заявил NEWS.ru глава объединения Владимир Соловьёв. По его словам, нормы об иноагентах изначально не были проработаны должным образом.

Обо всех этих предложениях мы говорили уже не раз, поэтому то, что предлагают Сергей Миронов и «Справедливая Россия», мы поддерживаем. Закон действительно был не проработан, — сказал он.

По словам Соловьёва, СЖР и Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека уже предлагали ввести «право на ошибку» (предупреждение перед присвоением статуса). Кроме того, правозащитники хотят, чтобы под действие закона не подпадали лауреаты международных премий, те, «кто ездит за рубеж и за счёт принимающей стороны, например, находится в отеле или участвует в международных конференциях», чтобы физлица-иноагенты, «например, когда они постят котиков в Facebook», не обязаны были публиковать текст о том, что сообщение создано иноагентом.

При этом зампред комитета Госдумы по информационной политике, единоросс Олег Матвейчев ранее заявил, что процесс признания СМИ иностранным агентом не предполагает никакой работы суда. По его словам, для признания СМИ иноагентом есть чёткий критерий — получение иностранного финансирования.

17 ноября «Справедливая Россия — За правду» внесла в Государственную думу законопроект, по которому предлагается признавать СМИ иноагентами по решению суда. По словам председателя фракции в ГД Миронова, такой вариант будет более мягким. Сейчас решение о статусе иностранного агента принимает Минюст.

До этого СПЧ и СЖР подготовили законопроект о поправках к закону об иностранных агентах и направили его главе комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну. Они предлагают выносить потенциальным иноагентам предупреждение и давать время на исправление ситуации.