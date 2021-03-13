Соратники Ельцина рассказали о влиянии жены на первого президента РФ

https://static.news.ru/photo/f2e3cfa2-84bd-11eb-bd2a-96000091f725_660.jpg Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look POress

Советник Бориса Ельцина по политическим вопросам в 1991–1993 годах Станислав Станкевич заявил, что жена первого президента России Наина сглаживала конфликтные моменты, возникавшие из гневных порывов главы государства.

В этом была её очень значительная роль, потому что не будь такого балансирующего влияния, мы могли бы иметь более острые политические противоречия, — сказал URA.RU бывший политик.

Руководитель администрации президента в 1993–1996 года Сергей Филатов пояснил порталу, что Наина Ельцина не пыталась как-то повлиять на политические решения. Она всегда вела себя корректно и скромно, не давала советы и не высказывала замечания.

14 марта Наине Ельциной исполнилось 89 лет. Как писал NEWS.ru, к поздравлениям в адрес именинницы присоединился действующий президент России Владимир Путин. Он направил Наине Иосифовне телеграмму, в которой подчеркнул её заслуги в благотворительной и общественной деятельности, а также в активном участии в работе попечительского совета Президентского центра Бориса Ельцина.